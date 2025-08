Fahrer ohne Führerschein und wohl unter Drogeneinfluss am Steuer

Mehrere Verstöße in Plochingen

1 Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der 22-Jährige ohne Führerschein und womöglich unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Huebner

Bei einer Verkehrskontrolle in Plochingen entdeckte die Polizei zahlreiche Verstöße bei einem 22-jährigen Autofahrer. Außerdem wurden sieben ungesicherte Personen im Auto angetroffen.











Bei einer Verkehrskontrolle in Plochingen haben Beamte des Polizeireviers Esslingen am Montagmittag mehrere Verstöße festgestellt. Der 22-jährige Fahrer eines BMW konnte nach Angaben der Polizei keinen gültigen Führerschein vorzeigen, als er gegen 13.30 Uhr am Mühlhaldenweg angehalten wurde.