Mehrere Verletzte: Flucht vor Polizei endet mit sieben Verletzten in Hamburg

1 Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Foto: Rene Schröder/NEWS5/dpa

Ein Fluchtversuch eskaliert in der Hansestadt: Ein Fluchtfahrzeug wird zwischen Bus und Wagen eingeklemmt, mehrere Menschen werden verletzt. Der Verdächtige muss von Einsatzkräften befreit werden.











Hamburg - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. Der 37-Jährige sollte am Montagabend von der Polizei überprüft werden, weil er - erfolglos - versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der Mann ergriff jedoch mit einem anderen Wagen die Flucht.