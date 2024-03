Mehrere Unfälle auf der B14 und B29: Riesenstau durch sechs Auffahrunfälle

Mehrere Unfälle auf der B14 und B29 führen am Dienstagmorgen zu kilometerlangen Staus auf und um die Bundesstraßen bei Fellbach und Waiblingen.

Für erhebliche Staus im Berufsverkehr haben Unfälle zwischen Waiblingen und Fellbach gesorgt. Der erste von sechs Unfällen auf den Bundesstraßen 14 und 29 ereignete sich am Dienstag gegen 6 Uhr auf der B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach dem Kappelbergtunnel. Dort kam es laut Polizei auf dem linken Fahrstreifen zum ersten Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Der vorausfahrende Autofahrer musste verkehrsbedingt bremsen, die drei Hinterherfahrenden erkannten dies zu spät und fuhren jeweils auf den davor fahrenden Pkw auf. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Unfall hinter dem Kappelbergtunnel

Kurz darauf kam es zu einem zweiten Unfall, ebenfalls auf der linken Fahrspur, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei erlitt eine Autofahrerin nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden bei diesem Unfall beläuft sich auf insgesamt etwa 50 000 Euro. Von den insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen waren fünf nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der dritte Unfall wurde der Polizei um 6.34 Uhr gemeldet: auf der B 14 im Bereich Waiblingen-Mitte fuhr ein Auto in Fahrtrichtung Stuttgart auf ein anderes auf. Nur ein paar Minuten später kam es um 6.39 Uhr auf der B 29 kurz bei Weinstadt-Beinstein vor dem Teiler zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 60-jährige Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro, verletzt wurde niemand.

Fünfter Unfall in Waiblingen-Nord

Über den fünften Unfall auf der B14 wurde die Polizei gegen 7.35 Uhr informiert: Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart, als er bei der Anschlussstelle Waiblingen-Nord im stockenden Verkehr auf einen Pkw Ford auffuhr. Es entstand dabei geringer Schaden.

Der sechste Unfall ereignete sich beim Einfahren auf die B14 gegen 8 Uhr an der Anschlussstelle Fellbach, direkt hinter dem Teiler. Beteiligt waren ein Lkw und ein Pkw.