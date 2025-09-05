Mehrere Tage in der Notaufnahme: E-Bike-Unfall: Tochter von Drew Barrymore lag im Krankenhaus

Die Schauspielerin Drew Barrymore berichtete jetzt von einem schweren Fahrrad-Unfall ihrer Tochter in Frankreich. Das Mädchen verunglückte mit ihrem E-Bike und musste tagelang ins Krankenhaus.
Die Schauspielerin Drew Barrymore (50) hat bei einem TV-Auftritt über einen dramatischen Unfall ihrer Tochter während des Familienurlaubs in Frankreich gesprochen. Die Schauspielerin musste zuvor einen geplanten Termin mit der Ehefrau des TV-Moderators Stephen Colbert (61) absagen, weil ihre Tochter nach einem E-Bike-Sturz tagelang im Krankenhaus lag.