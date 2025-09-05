Mehrere Tage in der Notaufnahme: E-Bike-Unfall: Tochter von Drew Barrymore lag im Krankenhaus

Die Schauspielerin Drew Barrymore berichtete jetzt von einem schweren Fahrrad-Unfall ihrer Tochter in Frankreich. Das Mädchen verunglückte mit ihrem E-Bike und musste tagelang ins Krankenhaus.

Die Schauspielerin Drew Barrymore (50) hat bei einem TV-Auftritt über einen dramatischen Unfall ihrer Tochter während des Familienurlaubs in Frankreich gesprochen. Die Schauspielerin musste zuvor einen geplanten Termin mit der Ehefrau des TV-Moderators Stephen Colbert (61) absagen, weil ihre Tochter nach einem E-Bike-Sturz tagelang im Krankenhaus lag.

"Meine Tochter hatte einen Unfall", erzählte Barrymore in der "Late Night with Stephen Colbert"-Show. "Sie hatte einen E-Bike-Unfall. In Frankreich, was so fabelhaft klingt", scherzte die zweifache Mutter über die eigentlich dramatischen Umstände. Der Unfall ereignete sich demnach während eines Familienurlaubs.

Tochter bewies Mut und Kreativität

Besonders beeindruckt zeigte sich Barrymore von der Reaktion ihrer Tochter nach dem schweren Sturz. "Sie war ungefähr eine Meile draußen in den Bergen und riss sich den ganzen Ellbogen auf. Wir verbrachten Tage in einer Notaufnahme", schilderte die Schauspielerin die belastenden Momente.

Was folgte, beeindruckte selbst die erfahrene Mutter: "Aber sie riss ihren BH ab und band sich damit den Arm ab." Colbert lobte daraufhin, dass Barrymore ihre Töchter richtig erzogen habe und fragte, ob sie ihre Tochter auf solche Situationen vorbereitet hatte. "Nein! Das ist einfach, wer sie ist. Und ich bewundere sie dafür", antwortete die stolze Mutter.

Die 50-Jährige ist Mutter der Töchter Frankie (11) und Olive (12). Beide Töchter sind die gemeinsamen Kinder von Drew Barrymore und ihrem Ex-Mann, dem Kunstberater Will Kopelman (47). Neben dem Unfall beschäftigt Barrymore derzeit auch die Vorbereitung auf einen wichtigen Meilenstein im Leben ihrer älteren Tochter. Olive bereitet sich auf ihre Bar Mitzwa vor, die im September stattfinden soll. Für Rat wandte sich die Schauspielerin an ihren Kollegen Seth Rogen (43). "Meine Tochter wird im September ihre Bar Mitzwa haben. Sie war in der hebräischen Schule", erklärte Barrymore.