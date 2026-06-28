Mehrere Straftaten: Vorfälle in Nürtinger Freibad: Kind belästigt und Polizist attackiert
1
Im Freibad in Nürtingen soll eine Zwölfjährige im Schwimmbecken von einem Mann belästigt worden sein (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der in Nürtingen gegenüber einer Zwölfjährigen zudringlich geworden sein soll, sowie gegen den in Rage geratenen Vater des Opfers.

Nach einem Vorfall im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-Jährigen und einen 56-Jährigen Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten aufgenommen. Laut Polizei kam es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Schwimmbecken zu einer sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens. Der Sicherheitsdienst verständigte daraufhin die Polizei.

 

Der Vater des Opfers ist nicht mehr zu halten

Als die Einsatzkräfte den 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Freibad führten, versuchten mehrere Familienmitglieder des Mädchens, auf ihn loszugehen. Der Sicherheitsdienst verhinderte dies zunächst. Dem 56-jährigen Vater gelang es jedoch, sich loszureißen. Er trat nach einem 24-jährigen Polizeibeamten, der den zuvor Festgenommenen gerade zum Polizeiauto führte. Der Beamte wehrte den Tritt ab und verhinderte weitere Angriffe. Dabei verletzte sich der 56-Jährige leicht. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war laut Polizei aber nicht erforderlich.

 