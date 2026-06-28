Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der in Nürtingen gegenüber einer Zwölfjährigen zudringlich geworden sein soll, sowie gegen den in Rage geratenen Vater des Opfers.
Nach einem Vorfall im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-Jährigen und einen 56-Jährigen Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten aufgenommen. Laut Polizei kam es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Schwimmbecken zu einer sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens. Der Sicherheitsdienst verständigte daraufhin die Polizei.