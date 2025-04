Mehrere neue Projekte: John Wick: Kapitel 5: Keanu Reeves kehrt als Killer zurück!

Das "John Wick"-Action-Universium wächst. Lionsgate hat gleich drei neue Projekte angekündigt, wie US-Branchenmedien, darunter "Variety", berichten. Von einem fünften "John Wick"-Teil war schon 2020 die Rede, jetzt habe man im Rahmen der CinemaCon allerdings offiziell angekündigt, dass Keanu Reeves (60) und Chad Stahelski (56) zurückkehren.

Neuer "John Wick"-Film mit Reeves soll kommen

Der Hauptdarsteller und der Regisseur sollen also wieder gemeinsam an dem neuen Film arbeiten. Details zur Geschichte rund um den schweigsamen Killer oder dem weiteren Cast des fünften "John Wick"-Hauptfilms, der nach dem Vorbild seiner Vorgänger vermutlich den Titel "John Wick: Kapitel 5" tragen wird, gibt es noch nicht. Auch werden Infos zur Produktion noch nicht mitgeteilt.

Daneben wurde angekündigt, dass Donnie Yen (61) sein eigenes Spin-off bekommen wird. Yen wird dazu wieder in die Rolle des Charakters Caine schlüpfen und soll auch Regie führen. Einen Titel für das Projekt gebe es noch nicht, die Produktion soll jedoch noch 2025 in Hongkong anlaufen. Zudem sei ein animiertes Prequel geplant, bei dem Reeves seinen Charakter John Wick einsprechen wird. Dieser Film soll vor den Ereignissen des ersten "John Wick" spielen und sei wie das restliche Franchise für "ein reiferes Publikum" gedacht.

Bevor Reeves im fünften "John Wick" als Killer zurückkehrt, wird er in einem anderen Spin-off zu sehen sein - in "From the World of John Wick: Ballerina", in dem Ana de Armas (36) die Hauptrolle übernimmt. Ab Anfang Juni soll der Ableger im Kino laufen.