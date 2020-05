Mehrere Menschen sind in Steinheim verletzt

11 Der Balkon ist zur Hauswand hin weggeknickt. Foto: Oliver Bürkle

Fünf Menschen sind verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie stürzten vom ersten Obergeschoss eines Balkons ab, als der regelrecht wegklappte.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind der Steinheimer Feuerwehr-Vizekommandant Alexander Souvard und seine Mannschaft am Pfingstsonntag gerufen worden. Um 16.15 Uhr ging bei der Wehr der Alarm ein. Vor Ort bot sich den 16 Floriansjüngern dann ein Bild, das sie wohl nicht so schnell vergessen werden. In der Stettiner Straße war ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses nicht abgestürzt, sondern nach unten zur Hauswand hin regelrecht weggeklappt.

Bewohner wollten ein Sofa herunterlassen

Vier Personen befanden sich zum Unglückszeitpunkt auf dem Balkon. Sie waren gerade dabei, ein Sofa mit einem Seil herunter zu lassen, als der Balkon abknickte und sie nach unten stürzten.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle. " Fünf Personen sind verletzt", informiert Bürgermeister Thomas Winterhalter, der sich auch gleich zum Unglücksort aufgemacht hatte. "Allerdings wissen wir nichts über den Schweregrad der Verletzungen", so der Steinheimer Stadtchef eine gute Stunde nach der Alarmierung.

Noch keine Infos über die Ursache

Der Rettungsdienst war mit sechs Rettungswagen einem Notarzt sowie dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Eine Streifenbesatzung der Polizei war ebenfalls vor Ort. Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt. Ebenso wenig wie über die Schadenshöhe.