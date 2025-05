Mehrere Maßnahmen geplant: Grundsteuer, Kita-Gebühren, Personal: Ludwigsburg spart weiter

1 Der Druck auf die Stadt einzusparen steigt. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg steht vor finanziellen Herausforderungen: Die Stadt plant Einsparungen und Steuererhöhungen, darunter die Anhebung der Grundsteuer. Was steckt drin im zweiten Sparpaket?











Die Stadt steht finanziell gesehen mit dem Rücken zur Wand. Schon die Genehmigung des diesjährigen Haushalts durch das Regierungspräsidium stand auf wackligen Beinen – 2026 wird der Druck nicht nachlassen. Die Stadtverwaltung schnürt für die kommende Konsolidierung nun ein weiteres Paket. Darin enthalten sind Vorschläge zur Einnahmenverbesserung und zu Einsparungen bei Verwaltungsstruktur und Personal. Die Themen werden in den kommenden Wochen in den Ausschüssen des Gemeinderats beraten. Die Stadt will mit den Maßnahmen den Haushalt 2026 um 2,9 Millionen Euro entlasten und mittelfristig eine Million Euro durch eine neue Verwaltungsstruktur einsparen.