Mehrere Konzerte in Deutschland: Per Gessle hat es vermisst, die Roxette-Songs zu spielen

Vor bald zehn Jahren spielten Roxette ihr letztes Konzert mit Marie Fredriksson. Per Gessle ist mit einer anderen Sängerin derzeit auf Tour.
Das Original-Duo von Roxette stand im Jahr 2016 das letzte Mal für eine Live-Show auf der Bühne. Sängerin Marie Fredriksson (1958-2019) starb rund drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Per Gessle (66), der andere Kopf hinter dem Duo, ist derzeit wieder als Roxette mit einer anderen Sängerin auf Tour. Von der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" darauf angesprochen, erklärt der Musiker: "Das ist eine berechtigte Frage, und viele Jahre lang hatte ich keine Antwort darauf."