Mehrere Konzerte in Deutschland: Per Gessle hat es vermisst, die Roxette-Songs zu spielen

Das Original-Duo von Roxette stand im Jahr 2016 das letzte Mal für eine Live-Show auf der Bühne. Sängerin Marie Fredriksson (1958-2019) starb rund drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Per Gessle (66), der andere Kopf hinter dem Duo, ist derzeit wieder als Roxette mit einer anderen Sängerin auf Tour. Von der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" darauf angesprochen, erklärt der Musiker: "Das ist eine berechtigte Frage, und viele Jahre lang hatte ich keine Antwort darauf."

Er wusste nicht, wie es genau weitergehen soll "Wie Sie wissen, hörten wir 2016 mit Roxette auf, und drei Jahre später starb Marie", erzählt Gessle weiter. "Ich wusste lange nicht, wie ich damit umgehen soll. Irgendwie vermisste ich es aber, all die Roxette-Songs zu spielen, die ja ein bedeutender Teil meines Lebens sind." In anderen musikalischen Projekten habe er vereinzelt Songs des Duos gespielt, "aber eben nicht in Roxette-Manier, weil niemand singen kann wie Marie. Es fühlte sich einfach nicht richtig an."

Gessle nahm ein Duett-Album auf und für einen der Songs war die schwedische Sängerin Lena Philipsson (59) seine Partnerin. "Mit ihr im Studio zu arbeiten war toll, weil sie eine phantastische Sängerin ist", erinnert er sich. Als er im Studio zum ersten Mal live mit ihr zusammengearbeitet hatte, sei ein Gedanke aufgekommen: "Verdammt, vielleicht wäre das doch eine Möglichkeit..." Rund eine Woche später habe er sie gefragt, ob sie es sich vorstellen könne, "die alten Roxette-Songs zu singen und damit auf Tour zu gehen".

Sechs Shows in Deutschland stehen im November an

Diese Tour läuft mittlerweile schon eine ganze Weile. Am Samstag ging es für Gessle und Philipsson ins spanische Valencia. Auf Instagram bedanken sich Roxette für einen "unglaublichen Gig" bei der "wunderbaren Samstagabend-Crowd". Am Sonntag spielen sie in Barcelona. Danach reisen die beiden mit der Band weiter nach Deutschland. Laut offizieller Homepage sind hierzulande zunächst sechs Shows geplant. Erst spielen Roxette am 18. November in Leipzig. Am 20. November geht es nach Berlin, am 22. November nach Hamburg und am 23. November nach Frankfurt. Nach Düsseldorf kommen die beiden am 25. November und am 26. November treten sie in Nürnberg auf.

Im kommenden Jahr kehren sie dann noch einmal zurück. Zwischen Mai und August spielen Roxette in Hannover, Olpe, Fulda, Coburg, Neu-Ulm, Schwetzingen und Bonn. Bei der Tour drehe sich alles um die Roxette-Songs, wird Gessle auch auf der Webseite zitiert:"Ich gründe kein neues Duo. Marie wird immer unersetzlich sein. Ich bin jedoch wirklich glücklich, in Lena Philipsson eine großartige Stimme und eine brillante Interpretin gefunden zu haben."