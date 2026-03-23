Seit diesem Montag hängen in Paris rund 250 Plakate mit Titeln von Céline-Dion-Songs - und befeuern damit Gerüchte über ein großes Bühnen-Comeback der Sängerin. Demnach plant sie Konzerte im Herbst.
Plötzlich hängen sie überall: An diesem Montag tauchten in Paris rund 250 Plakate auf, auf denen lediglich Titel von Céline-Dion-Songs stehen, etwa "Pour Que Tu M'aimes Encore" oder "My Heart Will Go On". Auf X kursieren bereits zahlreiche Bilder der schlichten Plakate mit schwarzer Schrift auf weißem Grund. Die Botschaft dahinter lässt sich kaum anders deuten: Ein Comeback der kanadischen Sängerin scheint unmittelbar bevorzustehen.