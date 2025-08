Mehrere Kinder erkrankt: Beruhigungsmittel in Süßigkeiten? Mann in England vor Gericht

Beruhigungsmittel in Süßigkeiten? Mann in England vor Gericht

1 Assistant Chief Constable James Avery während einer Pressekonferenz. Weil er mehreren Kindern in einem Sommercamp Gift verabreicht haben soll, ist ein Mann in England festgenommen worden. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa/Jacob King

Mehreren Kindern geht es in einem Sommercamp in England plötzlich schlecht, und sie müssen ins Krankenhaus. Ein Verdächtiger ist nun angeklagt.











In England wird ein Mann Medienberichten zufolge beschuldigt, in einem Sommercamp Süßigkeiten mit Beruhigungsmitteln versetzt zu haben. Weil mehrere Kinder erkrankt sind, wurde der 76-Jährige wegen vorsätzlicher Kindesmisshandlung angeklagt. Der Mann befindet sich aktuell in Untersuchungshaft und erschien am Samstag in der Grafschaft Leicestershire vor Gericht, wie die Anklagebehörde Crown Prosecution Service mitteilte.