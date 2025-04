Mehrere Hundert Kilo Drogen: Fahnder heben mehrere Rauschgiftbunker in Hessen aus

1 Fahnder haben vier Rauschgiftbunker ausgehoben (Symbolbild). Foto: Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

Die Drogen mit einem Straßenhandelswert in Millionenhöhe wurden in Kühlschränken, Umzugskartons und Flaschen versteckt. Den Beamten gehen drei Verdächtige ins Netz. Wie kam der Fall ins Rollen?











Ermittler von Polizei und Zoll haben in Hessen vier Rauschgiftbunker mit mehreren hundert Kilo Drogen ausgehoben. Bei Durchsuchungen diese Woche in Frankfurt sowie in den Landkreisen Groß-Gerau, Main-Kinzig und Rheingau-Taunus wurden unter anderem rund 350 Kilogramm Marihuana und mehr als 200 Kilogramm Amphetamin entdeckt. Das teilten das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Landeskriminalamt in Wiesbaden mit.