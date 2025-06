1 Von der Tankstelle in der Schwarenbergstraße flüchtete der Täter in Richtung Hausmannstraße. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Eine Woche nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Stuttgart-Ost wurde ein 27-jähriger Mann festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.











Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle an der Schwarenbergstraße am 5. Juni 2025 hat die Polizei am Mittwoch einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, unter Vorhalt einer Schusswaffe mehrere Hundert Euro erbeutet und anschließend unerkannt geflüchtet zu sein.