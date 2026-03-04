Mehrere Haushalte betroffen: Die beiden Rohrbrüche in Stuttgart-Süd sind inzwischen behoben

Am Mittwochmorgen kam es im Stuttgarter Süden zu einem Wasserrohrbruch. Bei der Behebung der Störung entdeckten die Techniker einen zweiten Rohrbruch. Inzwischen sind beide repariert.

Zwei Wasserrohrbrüche in der Immenhofer Straße haben am Mittwoch für Unterbrechungen in der Wasserzufuhr im betroffenen Bereich im Stuttgarter Süden gesorgt. Laut Netze BW waren insgesamt sieben Häuser von der Wasserzufuhr abgeschnitten. Wie Maike Hagedorn, Pressesprecherin der Netze BW GmbH, am frühen Abend mitteilte, wurden die Leitungen inzwischen wieder in Betrieb genommen. Damit sei die Trinkwasserversorgung vor Ort wiederhergestellt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, wurden die Beamten kurz vor 8 Uhr von dem Rohrbruch in Kenntnis gesetzt. Demnach war ein Wasserrohr auf Höhe der Immenhofer Straße 95 gebrochen, sodass Wasser bis in die Rebmannstraße floss.

Das Wasser floss bis in die Rebmannstraße. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Wasserrohrbruch in Stuttgart-Süd: Techniker vor Ort

Laut Maike Hagedorn eilten Techniker daraufhin in die Immenhofer Straße. Als die Fachleute die Leitung wieder in Betrieb nehmen wollten, fiel ihnen auf, dass ein weiteres Wasserrohr gebrochen war. Die Techniker legten einen drei bis vier Meter tiefen Graben an, um den zweiten Rohrbruch zu beheben.

Weder Polizei noch Feuerwehr mussten zu den Rohrbrüchen ausrücken, demnach kam es auch zu keinen Sperrungen beziehungsweise Verkehrsbehinderungen.