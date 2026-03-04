Mehrere Haushalte betroffen: Die beiden Rohrbrüche in Stuttgart-Süd sind inzwischen behoben

Am Mittwochmorgen kam es im Stuttgarter Süden zu einem Wasserrohrbruch. Bei der Behebung der Störung entdeckten die Techniker einen zweiten Rohrbruch. Inzwischen sind beide repariert.
Zwei Wasserrohrbrüche in der Immenhofer Straße haben am Mittwoch für Unterbrechungen in der Wasserzufuhr im betroffenen Bereich im Stuttgarter Süden gesorgt. Laut Netze BW waren insgesamt sieben Häuser von der Wasserzufuhr abgeschnitten. Wie Maike Hagedorn, Pressesprecherin der Netze BW GmbH, am frühen Abend mitteilte, wurden die Leitungen inzwischen wieder in Betrieb genommen. Damit sei die Trinkwasserversorgung vor Ort wiederhergestellt.