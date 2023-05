1 Die Polizei schätzt den Schaden auf an die 3000 Euro. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht auf Freitag durch die Ziegelstraße in Oberstenfeld gezogen und haben dort ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen.









Das war ein böses Erwachen: Mehrere Anwohner der Ziegelstraße in Oberstenfeld mussten am Freitagmorgen feststellen, dass ihre Gärten in der Nacht verwüstet worden sind. Schwerpunkt der Zerstörungswut war der hintere Teil der Straße in Richtung Ortsausgang.