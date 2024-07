1 Nach ersten Erkenntnissen der kenianischen Polizei wurden die Opfer vor etwa zwei Wochen getötet. Foto: dpa/Brian Inganga

Ermordete Frauen, weggeworfen wie Abfall: Ein grausiger Fund erschüttert die kenianische Öffentlichkeit. Der Hintergrund ist noch unklar.











Ein grausiger Leichenfund stellt kenianische Ermittler vor Rätsel: In einem als Müllkippe genutzten ehemaligem Steinbruch in einem Slum in Nairobi haben Anwohner in Plastiksäcke verschnürte Leichenteile entdeckt. Nach der Entdeckung am Freitag hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizei, es handele sich um die sterblichen Überreste von sechs Frauen.