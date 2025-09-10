Mehrere Finkenarten: Über 2.000 Vögel: Illegaler Transport in Italien gestoppt

Den Beamten bot sich ein erschreckender Anblick: Die Vögel wurden in Boxen ohne ausreichend Platz und Luft gehalten. Einige Tiere waren bereits verendet. Für viele gab es aber ein Happy End.
Reggio Calabria - Die italienische Polizei hat einen illegalen Vogeltransport mit rund 2.200 Tieren gestoppt. Den Einsatzkräften fiel der Kleintransporter bei einer Verkehrskontrolle in der süditalienischen Stadt Villa San Giovanni auf, wie die Carabinieri mitteilten. An Bord befanden sich demnach selbstgebaute Käfige mit zahlreichen kleinen Vögeln, deren Arten in Italien geschützt sind, darunter Buchfinken, Stieglitze, Girlitze und Grünfinken.