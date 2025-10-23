Mehrere Feuerwehreinsätze: Sturm fegt über Südwesten - Schäden an Autos und Dächern

Bäume stürzen auf Straßen, Dächer von Supermärkten fliegen weg: Wie das Unwetter im Südwesten für etliche Einsätze sorgt. Verletzt wurde bislang niemand.
Das über den Südwesten wütende Sturmtief hat Sperrungen von Bundesstraßen und mehrere Schäden verursacht. Bei Baden-Baden sei die B500 an der Anschlussstelle zur Autobahn 5 zeitweise gesperrt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Kronen von Bäumen lagen demnach auf der Straße. Der Einsatz war den Angaben zufolge fast in Rekordzeit zu Ende: Ganze drei Minuten hat die Sperre gedauert.