Mehrere Fälle in Franken

Sie sollen Männer über das Internet zu Sextreffen gelockt, ausgeraubt und geschlagen haben: Die Polizei vermutet bei Verdächtigen aus Franken eine Masche, die mittels Internet kursiert.











Vier Männer sollen in Franken zu fingierten Sextreffen gelockt, dort ausgeraubt und zum Teil schwer verletzt worden sein. Ein solches Vorgehen kursiert derzeit unter dem Schlagwort „Pedo Hunting“ in sozialen Netzwerken, wie ein Sprecher der Polizei in Nürnberg sagte.