Mehrere Fälle im Kreis Ludwigsburg: Automatenknacker in Markgröningen auf frischer Tat ertappt

1 Der 45-Jährige hatte den Automaten mit einem Trennschleifer geöffnet. (Symbolbild) Foto: Imago/David Herraez Calzada

Ein 45-Jähriger hat in Markgröningen einen Kassenautomaten geöffnet und ausgeräumt. Was er wohl nicht wusste: Dabei löste er einen automatische Alarm aus.











In jüngster Zeit gab es im Kreis Ludwigsburg immer wieder Versuche, verschiedene Automaten aufzubrechen – mal mit, mal ohne Erfolg. Nun ist der Polizei ein 45-Jähriger ins Netz gegangen, der gleich für mehrere Fälle verantwortlich sein könnte. Er war am Samstagabend in Markgröningen jedenfalls auf frischer Tat ertappt worden und sitzt nun vorerst in Haft.