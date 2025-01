Drei Einbrüche zählt die Polizei im Stuttgarter Stadtgebiet in der vergangenen Woche. In einem Fall machen die Täter reiche Beute, in einem anderen Fall werden sie vom Bewohner auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der vergangenen Woche haben Einbrecher das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. Die Polizei vermeldet drei Einbrüche. In einem Fall machten die Täter reiche Beute, in einem anderen wurden sie von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, ereignete sich einer der Einbrüche am Gewürzluikenweg in Zuffenhausen. Dabei brachen die Unbekannten am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 3.15 Uhr und 3.40 Uhr ein Küchenfenster auf und gelangten somit in das Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten sie die Räume. Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat

In der Böhmerwaldstraße in Feuerbach stiegen die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 30. Dezember, und Samstag, 4. Januar, auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss und warfen dort eine Tür ein, wodurch sie in die Wohnung gelangten. Dort stahlen die Unbekannten Uhren und Handtaschen im Wert von rund 20.000 Euro und flüchteten.

In der Biberacher Straße in Wangen bemerkte ein 57 Jahre alte Bewohner am Samstagabend gegen 19.15 Uhr Geräusche an einem Fenster. Als er nach außen ging, entdeckte er zwei Männer, die bei seinem Anblick die Flucht ergriffen. Am Fenster entdeckte der Mann Hebelspuren und alarmierte die Polizei. Der 57-Jährige beschreibt die beiden Männer wie folgt: Zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, einer trug eine hellblaue Jacke.

In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.