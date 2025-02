1 In einem Fall gelangten die Einbrecher über die Terrassentür ins Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Zu gleich zwei Einbrüchen ist es am Mittwochabend an verschiedenen Orten in Stuttgart gekommen. In beiden Fällen machten die Unbekannten Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Kießstraße im Stadtteil Möhringen und in eine Wohnung an der Augsburger Straße in Untertürkheim eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.