Einbrecher sind am Wochenende im Landkreis in mehrere Gebäude eingedrungen, haben Schaden angerichtet sowie Schmuck und Geld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Vorfällen.

In Fellbach brachen Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 22.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße ein. Gestohlen wurde einen Kamera, Parfums und ein Rucksack. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 entgegen.

Fenster aufgehebelt

In Korb hebelten Einbrecher am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 21.45 Uhr ein Fenster einer Wohnung in der Humboldtsraße auf, durchsuchten die Räume und stahlen etwa 350 Euro Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise an 071 51/95 00.

Wertvollen Schmuck erbeutet

Aus einer Wohnung im Backnanger Ludwig-Quidde-Weg wurde am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 071 91/352 60. entgegen.

In der Ulrichstraße in Winnenden brachen Unbekannte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr in ein Haus ein. Gestohlen wurde nichts, dennoch bittet die Polizei unter 0 71 95/69 40 um Hinweise. Am Samstag, zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr, versuchten Einbrecher erfolglos, die Balkontür eines Mehrfamilienhauses im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 95/69 40 zu melden.

Erfolglose Versuche

Ebenfalls beim Versuch blieb es in Rudersberg-Oberndorf am Donnerstag gegen 22 Uhr. Laut Polizei versuchte ein Täter erfolglos, in ein Haus in der Wieslaufstraße einzudringen. Es entstand Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Rufnummer 0 71 81/20 40.