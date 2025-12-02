Mehrere Bundesländer: Illegale Prostitution organisiert? Razzia gegen Bande

Es geht um großangelegte illegale Prostitution mit chinesischen Frauen in Deutschland. In drei Bundesländern werden Verdächtige festgenommen - sie sollen bundesweit aktiv gewesen sein.
Mit Frauen aus China soll eine mutmaßliche Schleuserbande illegale Prostitution in Deutschland organisiert haben. Bei einer Razzia haben Beamte der Bundespolizei acht Wohnräume und Bordelle in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Bundespolizei in Frankfurt/Main mitteilten.