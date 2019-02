1 Die Fahrt in die Waschstraße wurde eine teure Angelegenheit. (Symbolbild) Foto: dpa

Eigentlich wollte ein 45-Jähriger in Mannheim nur sein Auto waschen. Doch die Fahrt in die Waschstraße endete in einem Desaster.

Mannheim - Ein 45 Jahre alter Autofahrer hat in einer Waschstraße in Mannheim einen Unfall gebaut und neben seinem Wagen vier weitere Autos beschädigt. Sein 37 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Mann war am Samstagnachmittag durch das halb geöffnete Auffahrtstor der Waschstraße geradeaus in die Glasfassade einer Halle gefahren, in der gerade mehrere Autos gereinigt wurden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Glas zerbrach. Herumfliegende Glassplitter beschädigten vier Autos. Die Besitzer der Autos wurden nicht verletzt.

Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte nach dem Aufprall in ein Gebüsch, wo es schließlich an einem Zaun zum Stehen kam. Während der Fahrer selbst unverletzt blieb, erlitt der Beifahrer mehrere Schürfwunden im Gesicht. Das Auto war nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unbekannt.