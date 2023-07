Die Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben am Samstagmorgen unter anderem die B14 am Landtag und den Heslacher Tunnel stadteinwärts blockiert.

Autofahrer, die am Samstagmorgen in Richtung Stuttgarter City unterwegs waren, mussten sich teilweise in Geduld üben.

Mitglieder der Letzten Generation hatten an verschiedenen Stellen in der Stadt die Straßen stadteinwärts blockiert. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um die Blockaden wieder aufzulösen.

So führte eine Aktion auf der B14 am Landtag zu einem Rückstau bis auf Höhe des Rosensteinparks. Im Stuttgarter Süden musste der Heslacher Tunnel gesperrt werden – dadurch gab es unter anderem auf der Karl-Kloß-Straße starke Verkehrsbehinderungen.

Zu einem langen Rückstau kam es auch auf der Wildparkstraße am Birkenkopf. Dort hatten sich die Aktivisten gegen 10 Uhr in Stuttgart-West am Birkenkopf auf die Geißeichstraße geklebt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau bis zurück auf die Wildparkstraße. Die Polizei sicherte die Blockade und leitete den Verkehr auf die Rotenwaldstraße um, die hinab in den Stuttgarter Westen führt.

Laut Polizeisprecherin gab es zudem Blockaden im Bereich Fernsehturm/Geroksruhe, auf der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt, am Killesberg in Höhe des Höhenfreibads und am Pragsattel stadteinwärts. Eine Blockade am Rosensteintunnel war gegen 10 Uhr bereits wieder gelöst. Auch dort kam es zeitweise zu langen Rückstaus.