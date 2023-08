1 Der graue Skoda ist stark beschädigt. Foto: Andreas Rosar

An der Haltestelle Obere Ziegelei stoßen am Freitagvormittag zwei Autos zusammen. Es entsteht ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.









Eine Leichtverletzte und ein Schaden von circa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt ereignet hat. Laut Polizei wollte eine 32 Jahre alte Skoda-Fahrerin gegen 9.25 Uhr in die Steinhaldenstraße nach links abbiegen. Aufgrund eines Einsatzes des Roten Kreuzes – eine 64-jährige Passantin musste wegen gesundheitlicher Probleme versorgt werden – kam es im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle Obere Ziegelei zu einem Rückstau in dessen Folge die Stadtbahn den Kreuzungsbereich blockierte.