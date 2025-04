Mehr Zuwachs für den Megapark: Nach Mia Julia: Auch Oli.P vor Wechsel am Ballermann

Die Mallorca-Partyszene bebt weiter: Nach Ballermann-Star Mia Julia wechselt mit Oli.P nun ein weiterer Sänger von der Partylocation "Bierkönig" in den "Megapark".

Der "Bierkönig" auf Mallorca verliert einen weiteren Act. Nachdem gerade erst bekannt wurde, dass Ballermann-Star Mia Julia (38) künftig im Konkurrenzlokal "Megapark" auftreten wird, zieht nun auch Oli.P (46) nach. "Ich hatte mehr als ein Jahrzehnt lang sehr viel Spaß im 'Bierkönig'. Es war eine große Gaudi. Aber man sollte bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist", bestätigte der Musiker gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Seit 2011 tritt der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret als Partysänger an der Playa de Palma auf. Jetzt sei der Zeitpunkt für "eine neue Herausforderung" auf Mallorca da, so Oli.P - und die findet er offenbar im "Megapark". Dort wird er laut "Bild"-Informationen wöchentlich auf der Bühne stehen. Seine große Premiere soll bereits im Rahmen des Saison-Openings ab dem 24. April stattfinden. Neben ihm sind mit Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel oder Isi Glück mittlerweile die größten Namen der deutschen Partyszene in dem Kult-Lokal versammelt.

Lesen Sie auch

Neue Motivation durch Tapetenwechsel

Durch die neue Location spürt Oli.P nach eigenen Angaben auch "eine neue Motivation" in sich. "Ich habe richtig viel Energie, die ich auf der 'Megapark'-Bühne ausleben möchte", freute sich der Sänger. Der Wechsel bedeute auch eine musikalische Neuausrichtung. "Ich will mehr Party-Songs machen, bei denen alle mitfeiern können. Ich möchte, mit einem Augenzwinkern, ein neues Level freischalten", verriet er. Aktuell arbeite er an einem neuen Album mit dem Titel "P wie Party": "Das sagt alles. Es soll wieder voll auf die 12 gehen!"

Oli.P startete seine Karriere Ende der 90er-Jahre als Schauspieler in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seinen Durchbruch als Musiker feierte er 1998 mit einem Cover von Herbert Grönemeyers "Flugzeuge im Bauch". Inzwischen hat Oliver Petszokat, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, neun Alben veröffentlicht - zuletzt im November 2024. Als Schauspieler ist er aktuell als Tanzlehrer in der ARD-Daily "Rote Rosen" zu sehen.