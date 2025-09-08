Mehr Zuschauer als bei Slowakei-Pleite: Schwaches Spiel, starke Quote: So viele Fans sehen DFB-Sieg bei RTL

Nach dem Debakel gegen die Slowakei feierte die DFB-Elf einen schmeichelhaften 3:1-Erfolg gegen Nordirland - vor bis zu 9,46 Millionen Zuschauern bei RTL. Überraschend: Das vorherige Slowakei-Spiel in der ARD erreichte "nur" 7,47 Millionen.
Nach dem Debakel gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag konnte die DFB-Elf von Julian Nagelsmann (38) zwar spielerisch immer noch nicht überzeugen, feierte jedoch trotzdem einen schmeichelhaften 3:1-Erfolg gegen Nordirland. Die Fans ließen sich von der dürftigen Darbietung allerdings nicht abschrecken: Bis zu 9,46 Millionen Fußballfans wollten bei RTL sehen, ob die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen die Slowakei wieder siegen kann.