In Stuttgart ist es am Wochenende friedlich geblieben.

Stuttgart - Das Leben kehrt in die Städte zurück. In manchen Städten allerdings recht heftig. Die Nachrichten nach den Wochenenden gleichen sich derzeit in vielen Großstädten: Allerorts hagelt es massive Beschwerden über junge Erwachsene, die in den Innenstädten lautstark bis in die frühen Morgenstunden feiern, sowie über vermüllte Plätze und stinkende Hinterlassenschaften am nächsten Morgen. Ob Augsburg, München, Karlsruhe, Freiburg oder Stuttgart: Überall waren Polizei und Rettungskräfte in den vergangenen Wochen mit Exzessen konfrontiert.