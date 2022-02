1 Im Probenraum von Gauthier Dance am Löwentorbogen sind die ersten vier Junioren bereits an der Arbeit. Foto: Jeanette Bak/GD

450 000 Euro von der Stadt Stuttgart sowie Bundesmittel zur Nachwuchsförderung machen es möglich: Das Theaterhaus will neben Gauthier Dance eine Junior-Tanzkompanie einrichten.















Stuttgart - Hamburg, München, Zürich haben eine. Und auch Eric Gauthier möchte bis 2023 eine Junior-Kompanie aufbauen: Der Tausendsassa in Sachen Tanz gab am Dienstag seine Pläne zur Gründung einer Nachwuchstruppe bekannt. Sechs Talente zwischen 18 und 22 Jahre soll die zweite Theaterhaus-Kompanie umfassen – und ist damit altersmäßig nah dran an ihrer Zielgruppe. Denn vorrangige Aufgabe der Gauthier Dance Juniors ist – und das unterscheidet sie von den üblichen Nachwuchskompanien – die Arbeit in Schulen. „Für diese Aufgabe findet die Hauptkompanie durch ihre Tour-Tätigkeit immer weniger Zeit“, so Eric Gauthier.

Kulturelle Teilhabe im Fokus der Stadt

Mit diesem pädagogischen und partizipativen Konzept rannte er bei der Stadt Stuttgart offene Türen ein. Im neuen Doppelhaushalt unterstrich der Gemeinderat die Bedeutung der kulturellen Teilhabe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bis 2024 hat er deshalb pro Jahr 150 000 Euro für das von Eric Gauthier geplante Projekt „Moves for Future“ bereitgestellt, insgesamt also 450 000 Euro. Bereits von April an will Eric Gauthier mit einem Truck eines seiner Sponsoren Schulhöfe ansteuern und „die Kids in der großen Pause zum Tanzen bringen“.

Ein neues Bundesprogramm erleichtert Gauthiers Pläne: „Dis-Tanz-Start“ fördert bis Ende 2022 das erste Engagement von Berufseinsteigern. „Viele junge Tänzer finden gerade keinen Job, weil sie keine Bühnenerfahrung haben“, sagt Gauthier. Mit dieser Förderung kann das Theaterhaus die Gehälter der ersten vier Junioren bezahlen: Mit der britisch-türkischen Tänzerin Ayda Frances Güneri, ihrem italienischen Kollegen Angelo Minacori sowie Arnau Redorta Ortiz und Maria Sayrach Baró aus Barcelona ist die Basis der Nachwuchstruppe gelegt. „Die sind cool, also perfekt dafür, junge Menschen für den Tanz zu begeistern“, freut sich Gauthier.

