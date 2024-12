Mehr Stunden für die erste Fremdsprache: Land korrigiert Stundentafel für das neue G9

1 Die Ausgestaltung des neuen G9-Gymnasiums läuft noch immer auf vollen Touren. Die Zeit drängt. Foto: Armin Weigel/dpa

Der Weg zurück zur neunjährigen Gymnasialzeit ist holprig. Die Zeit drängt, noch ist einiges nicht abschließend geklärt. Nun hat das Kultusministerium die vorliegende Stundentafel für G9 nochmals geändert. Kritik blieb auch in diesem Fall nicht aus.











Die Umstellung der derzeit achtjährigen auf eine wieder neunjährige Gymnasialzeit sorgt weiter für Unruhe an den Schulen. So hat das Land die Stundentafel, welche die Kultusministerin im Oktober bekannt gegeben hatte, nochmals verändert. So soll die erste Fremdsprache, die nach dem bisherigen Entwurf in den Klassenstufen fünf bis elf mit insgesamt 22 Wochenstunden vorgesehen war (wie im G8-Stundenkontingent), nun drei mehr und damit in dem Zeitraum 25 Schulstunden erhalten. So waren in den Klassenstufen fünf, sechs und sieben zuvor vier, drei und drei Wochenstunden vorgesehen, nun sind fünf, vier und vier Wochenstunden geplant.