Täglich stauen sich Eltern-Taxis vor den Schulen: Viele fahren ihre Kinder bis vor die Tür. Waiblingen will das ändern – und den Schulweg sicherer machen.
Anwohner von Schulen können ein Lied davon singen: Zur ersten und letzten Schulstunde bricht rund ums Schulgelände regelmäßig Chaos aus, weil Eltern ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule bringen, Zufahrten und Gehwege blockieren oder auf Zebrastreifen und in Halteverbotszonen parken. „Es gab sogar schon Versuche, die Kinder auf den Schulhof oder bis direkt vor die Eingangstür zu fahren“, sagt Benjamin Schock, der Leiter des Geschäftsbereichs Ordnungswesen bei der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). So geschehen beispielsweise am Salier-Schulzentrum.