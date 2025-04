Mehr Sicherheit am Ballermann: Vor Saisonbeginn neues Sicherheitskonzept am Ballermann

Junge Ärzte sollen lernen können Michael Hartl will seinen Körper der Wissenschaft spenden

Viele Menschen machen sich lange vor dem eigenen Tod Gedanken, was mit ihren Körpern geschehen solle. So auch Marianne und Michael Hartl. Er möchte seine sterblichen Überreste der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Seine Frau wünscht sich, dass ihre Asche in den Alpen verstreut wird.