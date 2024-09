Mehr Nager in Esslingen?: Ratten an Spielplätzen – warum die Stadt keine Gefahr sieht

Ratten an Spielplätzen – warum die Stadt keine Gefahr sieht

Mehr Nager in Esslingen?

Beschwerden über Nager in der Esslinger Altstadt nehmen zu. Doch gibt es wirklich mehr Tiere oder werden sie in den Sommermonaten nur stärker wahrgenommen? Eine Plage sieht die Stadt nicht – und bemüht sich, besorgte Eltern zu beruhigen.











Sie sind nicht süß oder gar plüschig, und sie wecken nicht unbedingt einen Streichelzwang. Ratten haben ein Imageproblem. Auch im Esslinger Stadtgebiet sind sie keine willkommenen Gäste. Ein Leser meldet ein vermehrtes Aufkommen in der Stettener Straße, eine Bewohnerin der Altstadt spricht von in der Wohnung herumlaufenden Tieren. Doch die Stadt stellt auf Nachfrage unserer Zeitung klar: „Selbst wenn zwischen Abfalltonnen oder gar auf einem Spielplatz Ratten gesichtet werden, besteht derzeit kein Grund zur Sorge. In Esslingen gibt es keine Rattenplage.“