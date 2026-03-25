Die CDU warnte vor Chaos in der Cannstatter König-Karl-Straße. Doch eine erste Bilanz der Umweltspur zeigt: Der Verkehr fließt, die Sicherheit stieg massiv.
Verkehrsinfarkt und chaotische Zustände – das prophezeite die CDU-Gemeinderatsfraktion, als die Stadt im April 2025 in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt eine Fahrspur zur Umweltspur umwidmete. Sie steht nur Bussen, Taxen und Radfahrern zur Verfügung. Knapp ein Jahr später zog Verkehrsplaner Andreas Hemmerich erstmals Bilanz. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkehrsversuch. Die Kfz-Verkehrsmengen haben sich kaum verändert und können auch in den Spitzenstunden abgewickelt werden. Dagegen hat sich die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs signifikant verbessert.“