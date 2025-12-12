Parken in Stuttgart-Gablenberg: 18 Parkplätze fallen weg – Anwohner verärgert

In Stuttgart-Ost sorgt ein neues, absolutes Halteverbot für Unmut: In der Klingenstraße fallen 18 Parkplätze weg, Anwohner sind verärgert. Was steckt hinter der Entscheidung?
Die Parkplatzsuche wird für Autofahrer in Gablenberg abends zur Geduldsprobe. Wer keinen Stellplatz findet, parkt notgedrungen illegal oder nimmt lange Fußwege in Kauf. Die Situation hat sich nochmals verschärft, als die Stadt in der Klingenstraße, zwischen Schmalzmarkt und Teichstraße, auf einer Seite der Straße absolutes Halteverbot angeordnet hat. „Es ist zwingend erforderlich zum Schutz der Anwohner: Bei beidseitigem Parken wäre die Fahrgasse zu schmal für Rettungsfahrzeuge“, sagt Stadtsprecher Harald Knitter.