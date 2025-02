Mehr Nudelsuppen für Stuttgart: Genug von Ramen? Neue Restaurants machen Appetit auf Pho

15 Long Vu liebt Pho – und serviert die Suppe in ihrem Lokal. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gleich zwei neue Restaurants setzen in Stuttgart auf das Lieblingsgericht der Vietnamesen: Im Pho Nho 68 und im Pho Boeuf ist die Suppe mit den Reisnudeln die Spezialität. Mit viel Gefühl wird sie im Pho à la Mama schon lange gekocht.











Was für die Schwaben die Brezel ist, ist für den Vietnamesen die Pho Bo. Mit diesem Vergleich lässt sich wohl am ehesten die Bedeutung der Reisnudelsuppe in dem asiatischen Land verdeutlichen: Sie wird zum Frühstück geschlürft, zum Mittagessen, eigentlich den ganzen Tag über bis in die Nacht hinein und oft schnell zwischendurch. „Ich liebe Pho“, sagt Long Vu, „ich kann es jeden Tag essen.“ Ihr seit 9. Januar bestehendes Restaurant in Stuttgart-Vaihingen hat sie nach dem nationalen Leibgericht benannt und mit der Glückszahl 68 kombiniert. Auch bei Viet Dung Nguyen ist die Reisnudelsuppe „der Star“ in seinem im November eröffneten Lokal Pho Boeuf. Er bietet sogar eine Variante mit dem edlen Fleisch vom Wagyu-Rind an. Im Zuffenhausener Pho à la Mama kocht Thi Kim Cuc Nguyen die Spezialität einfach nach Gefühl – und seit fast zehn Jahren. „Ich brauche dafür kein Rezept“, sagt sie.