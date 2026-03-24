Das Internet überfordert viele Nutzer mit Pop-ups und unübersichtlichen Inhalten. Mozilla setzt auf einen neuen Ansatz: Die Figur "Kit" begleitet dezent durch den Browser, gibt positive Rückmeldungen und verschwindet wieder.
Mit "Kit" führt Mozilla in Firefox nicht nur ein neues Maskottchen ein, sondern ein kleines visuelles Element, das Nutzer an bestimmten Stellen im Browser unterstützt. Die Figur erscheint nur kurz und gezielt - etwa beim ersten Einrichten, beim Entdecken neuer Funktionen oder nachdem man eine Einstellung erfolgreich geändert hat. Statt langer Hinweise oder technischer Dialoge soll Kit mit einer einfachen Animation zeigen: Alles passt, du bist auf dem richtigen Weg.