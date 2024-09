Mehr Investitionen: Milliardenschwere Zusagen zur Finanzierung von Start-ups

1 Will Investitionshemmnisse abbauen: Wirtschaftsminister Habeck. Foto: Carsten Koall/dpa

Start-up-Firmen in Deutschland haben verglichen mit Ländern wie den USA oft Probleme, während der Wachstumsphase an Kapital zu kommen. Die Politik sucht den Schulterschluss mit privaten Geldgebern.











Berlin - Zur Finanzierung junger, innovativer Start-up-Firmen haben Unternehmen eine milliardenschwere Unterstützung in Aussicht gestellt. Sie wollen bis 2030 rund 12 Milliarden Euro in Wagniskapital investieren, wie die Bundesregierung und die staatliche Förderbank KfW zu einem Start-up-Gipfel in Berlin mitteilten.