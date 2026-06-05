Fellbach treibt seine Pläne für ein eigenes Autokennzeichen mit Nachdruck voran. Die Chancen auf eine Umsetzung stehen so gut wie lange nicht mehr.
Die Oberbürgermeisterin hielt ihre Überraschung zunächst noch verborgen, dann zauberte Gabriele Zull das bisher unterhalb der Verwaltungsbank platzierte Autokennzeichen hervor und präsentierte es den begeisterten Stadträten und auch dem Auditorium im großen Sitzungssaal des Rathauses in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Wichtig waren insbesondere die Buchstaben auf dem Schild, das diese Aufschrift trug: „FE IN 2006“.