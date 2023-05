1 Neues Rathaus, neuer Marktplatz: die Stadt Remseck am Neckar. Foto: Si/mon Granville

Remseck - Ein neues Rathaus am Zusammenfluss von Neckar und Rems, eine neue Stadthalle, ein Kubus mit Bibliothek, eine neue Grundschule im Stadtteil Pattonville – Remseck hat in den vergangenen Jahren viel investiert. „Auf dem Zahnfleisch“ kommt die Stadt finanziell derzeit gleichwohl nicht daher. Die Stadt will in diesem Jahr zusätzliches Personal für die Kinderbetreuungseinrichtungen einstellen, sie will mehr Geld in die Gebäudeunterhaltung stecken, neue Baugebiete schaffen und dafür Grundstücke erwerben, sie will Kindergärten bauen und in den kommenden Jahren kräftig in den Schulcampus im Stadtteil Aldingen investieren. Ach so, den Schuldenstand will sie auch noch verringern. Wie will sie all diese Ziele, die Oberbürgermeister Dirk Schönberger am Dienstag bei der Einbringung des Haushaltes 2022 vorstellte, verwirklichen?