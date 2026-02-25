Antike Bauwerke, jede Menge Kunst und dann auch noch leckeres Essen und das italienische Lebensgefühl: Rom zählt zu den beliebtesten europäischen Städtetrip-Zielen. Wer demnächst hinreist, sollte sich aber auf einige Änderungen einstellen.
2025 strömten - auch wegen des Heiligen Jahres - noch mehr Urlauber nach Rom als sonst: Von Januar bis Dezember wurden insgesamt 22,9 Millionen Ankünfte gezählt, davon zwölf Millionen aus dem Ausland. "Ein weiteres Rekordjahr", wie "Agenzia Nova" nach Zahlen des Bilateralen Tourismusverbands Latium meldete. Die vielen Touristen sind Fluch und Segen zugleich für die italienische Hauptstadt. Sie bringen Geld und Arbeitsplätze, aber sorgen auch für viel Müll und Überfüllung. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.