Wer dem Pastell-Trend den Kampf ansagen möchte, setzt auf kräftige Farben. Für einen runden Look braucht es jedoch modisches Gespür. So können Fashionistas im Alltag mutige Akzente setzen.

Zarte Pastelltöne sind aus der Sommermode nicht wegzudenken. Doch die Farbpalette zeigt sich deutlich vielfältiger. Leuchtende Orangetöne, ein sattes Goldgelb oder Rot sowie Froschgrün bringen frischen Wind in die Outfits. Mit diesen Tipps lassen sich kräftige Farben selbstbewusst stylen.

Den Fokus bewusst wählen

Wer sich langsam an farbenfrohe Looks herantasten möchte, wählt ein Statement-Piece als klaren Fokus. Das kann etwa eine feuerrote Hose sein. Da die Signalfarbe besonders ins Auge fällt, sollten die restlichen Teile für ein harmonisches Zusammenspiel neutral gehalten sein. Ein einfaches T-Shirt, braune Sandalen und eine Basttasche balancieren das Outfit perfekt aus. Kleinere Accessoires wie Tücher, Ketten oder Armbänder können den Rotton aufgreifen, ohne sich in den Mittelpunkt zu spielen.

Elegant in bunten Prints

Auch vor knalligen Farben in Kombination mit Prints müssen Modefans nicht zurückschrecken - trotz der besonderen Herausforderung. Hier sollte besonders viel Wert auf die Qualität gelegt werden, denn auffällige Drucke können sonst schnell billig wirken. Mit Pumps und einer Sonnenbrille in Nude sieht ein buntes Minikleid gleich elegant aus. Feine Armreifen und eine schlichte Halskette runden den Look ab.

Mix & Match

Mehrere Kontrastfarben in einem Outfit? Ja, das geht! In diesem Sommer zeigt sich, wer Colour Blocking versteht. Ein gelbes Shirt mit rotem Aufdruck zu einer Bermuda in Bubblegum-Pink. Wichtig ist, es bei diesen Knallfarben zu belassen. Schuhe sollten mit Top oder Hose matchen, können in Schwarz oder Weiß aber auch Ruhe in das Outfit bringen. Dann braucht es jedoch noch eine Handtasche oder Sonnenbrille in derselben Farbe.

Wer sich beim Kombinieren unsicher ist, kann auf folgende Farbpaare zurückgreifen: Rosa und Grün, Violett und Blau, Orange und Lila, Rot und Pink, Blau und Grün. Generell gilt: Alles ist erlaubt, solange es ein harmonisches Gesamtbild ergibt.