Mehr Comedy am Dienstagabend: Nach Sommerpause: TV total bekommt Stand-Up-Club

"TV total" kehrt aus der Sommerpause zurück - und das direkt mit einer Zugabe. Ab 19. August präsentiert Sebastian Pufpaff (48) das Format wieder jeden Dienstag (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Im Anschluss heißt es dann: "TV total Stand-Up Club".