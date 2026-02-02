Mehr Börsengänge: Merz dringt auf EU-Kapitalmarkt

Die Europäer ringen seit Jahren um einen gemeinsamen Kapitalmarkt. Warum Kanzler Merz Bürokratieabbau und eine neue Finanzmarktinfrastruktur als Schlüssel für mehr Wachstum sieht.
Eschborn - Die Europäer müssen für mehr Wettbewerbsfähigkeit nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Hürden für einen gemeinsamen Kapitalmarkt aus dem Weg räumen. "Wir wollen endlich dafür sorgen, dass wir einen offenen europäischen Kapitalmarkt bekommen, auch mit der notwendigen Finanzmarktinfrastruktur", sagte der Kanzler beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt.