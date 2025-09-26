Mehr Belastungen für Bürger: Müll wird teurer: Gebühren im Rems-Murr-Kreis steigen deutlich

Ab Januar 2026 müssen die Bürger im Rems-Murr-Kreis tiefer in die Tasche greifen. Doch zahlen sie mehr als andere in der Region und im Land?
Angesichts der allgemein schwierigen Wirtschaftslage und der üblichen Kostensteigerungen ist es nicht verwunderlich, dass der Preisanstieg auch vor der Müllentsorgung nicht Halt macht. Dass ein satter Aufschlag bei den Abfallgebühren im Rems-Murr-Kreis ansteht, war Eingeweihten schon länger klar. Jetzt steht auch fest, um wie viel teurer es künftig wird für die Bürger im Rems- und Murrtal oder im Schwäbischen Wald.