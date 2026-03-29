Mehr aus Basics machen: T-Shirts sind jetzt das coolste Layering-Piece

Im Layering-Trend zeigen T-Shirts ihr volles Potenzial: Sie lassen sich flexibel mit Longsleeves oder Tops stylen und machen einfache Outfits sofort spannender und individueller.
T-Shirts beweisen einmal mehr, wie vielseitig sie sind. Sie funktionieren nicht nur als Basic, sondern dienen jetzt auch als Layering-Element. Wer seinen Outfits ein Upgrade verleihen will, kombiniert sie mit anderen Tops - ob Longsleeve oder Tanktop, gemustert oder schlicht. Der Lagen-Look aus den 90ern erlebt so ein stilvolles Revival.