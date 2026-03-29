Mehr aus Basics machen: T-Shirts sind jetzt das coolste Layering-Piece

Im Layering-Trend zeigen T-Shirts ihr volles Potenzial: Sie lassen sich flexibel mit Longsleeves oder Tops stylen und machen einfache Outfits sofort spannender und individueller.

T-Shirts beweisen einmal mehr, wie vielseitig sie sind. Sie funktionieren nicht nur als Basic, sondern dienen jetzt auch als Layering-Element. Wer seinen Outfits ein Upgrade verleihen will, kombiniert sie mit anderen Tops - ob Longsleeve oder Tanktop, gemustert oder schlicht. Der Lagen-Look aus den 90ern erlebt so ein stilvolles Revival.

Auffällig oder minimalistisch? Beides geht Das Beste daran: Für den Trend muss man nicht extra shoppen. Jedes T-Shirt eignet sich für das Layering. Modelle mit auffälligen Prints oder Slogans lassen sich über einfarbigen Longsleeves tragen, neutrale Shirts passen immer. Für bunte Kombinationen sollten die Farben gut auf den Aufdruck und das restliche Outfit abgestimmt sein. Wer es dezenter mag, greift zu dunklen Shirts, die mit geringelten Longsleeves oder Rollkragenpullovern harmonieren. Auch Bandshirts machen sich dabei gut.

Fans des minimalistischen Styles können Shirts und Langarmshirts derselben Farbe kombinieren. Dann werden Accessoires besonders wichtig: Ketten, Sonnenbrillen, Haarspangen oder Armreifen runden den Look ab. Mit einer hochwertigen Handtasche oder einem Seidentuch wirkt das Outfit gleichzeitig elegant und durchdacht.

Zwei Basics, ein cooler Alltagslook

Ein weißes T-Shirt wirkt zunächst unscheinbar, entpuppt sich aber als perfekte Layering-Geheimwaffe. An wärmeren Tagen bildet es die Basis, darüber kommt ein Tanktop in beliebiger Farbe. Wer es weniger lässig mag, wählt ein Satintop mit Spaghettiträgern. Kombiniert mit einer Stoffhose oder Straight-Leg-Jeans, einer feinen Halskette und Creolen entsteht ein stylischer Alltagslook, den Pumps oder Stiefeletten ergänzen.

Wer dem Look zusätzliche Spannung verleihen möchte, kann eine weitere Lage hinzufügen. Hier bietet sich ein transparentes Longsleeve in der Farbe des T-Shirts an, das unter dem Shirt getragen wird.