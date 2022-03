1 Tempo 20, wie hier in Ludwigsburg, gilt bald innerhalb des Cityrings. Foto: Factum//Simon Granville

Die Autofahrer müssen bald in den Erschließungsstraßen rund um die Fußgängerzone auf die Bremse drücken. Die Stadtverwaltung will die Innenstadt attraktiver machen – für Fußgänger und Radfahrer. Das Konzept beinhaltet mehrere Maßnahmen.















Der gesamte Bereich innerhalb des Cityrings in Stuttgart soll zur Zone 20 werden. Die Stadt plant „eine attraktive Umgestaltung“ des Gebiets zwischen der Theodor-Heuss-Straße, dem Bahnhof, der B 14 und der Paulinenbrücke. Die Verbesserungen sollen vor allem Fußgängern und Radfahrern zugutekommen. Das hat der Gemeinderat der Stadt Stuttgart im vergangenen Oktober beschlossen. Die Geschwindigkeitsreduzierung wird jetzt umgesetzt: Am Montag, 28. März, geht es bereits mit der Beschilderung der betroffenen Straßen los. Dazu zählt unter anderem die Lautenschlagerstraße und die Sophienstraße.

Alle sollen von dem neuen Konzept profitieren

Dass die Autofahrer dort künftig nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren dürfen, soll die Aufenthaltsqualität erhöhen. Auch der Einzelhandel, die Gastronomie und die Kultur in der Innenstadt würden von der Umgestaltung profitieren, lässt der Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt, Peter Pätzold, mitteilen. Mit der Umgestaltung verbindet er die Hoffnung, dass die Menschen dadurch verstärkt in der Innenstadt flanieren, einkaufen, einkehren und die dortigen Einrichtungen nutzen würden. „Stuttgart hat eine attraktive Innenstadt“, betont er. In den vergangenen Monaten war diese Ansicht immer wieder infrage gestellt worden, Bürger und Anrainer beschwerten sich immer wieder über auffällige Jugendgruppen, ein Gefühl der Unsicherheit und Müllprobleme rund um die Königstraße.

Die Veränderungen werden in den nächsten Jahren umgesetzt

In einer „breit angelegten Beteiligung“ sei ein Konzept für das Zentrum erstellt worden, teilt die Stadt mit. Damit sind kurz- bis längerfristige Maßnahmen verbunden, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Sie umfassen unter anderem die Verkehrsführung, die Straßengestaltung, ein Parkkonzept und die City-Logistik. Die Tempo-20-Regelung gilt für die Straßen im des Cityrings, über die auch Parkhäuser und Tiefgaragen erreicht werden. Auf dem Cityring selbst bleiben 40 Stundenkilometer erlaubt.