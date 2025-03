Mehr Anfragen als Plätze an Stuttgarter Schule: Absage vom Gymnasium – „Potenzialtest ist nur eine Farce“

1 An vielen Stuttgarter Gymnasien sind die Klassen voll. Nach welchen Kriterien wählen die Schulen dann ihre künftigen Fünftklässler aus? Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Ist ein bestandener Potenzialtest genauso viel wert wie eine Gymnasialempfehlung auf Basis der Noten? Ja, betont das Ministerium. Doch es gibt Ausnahmen. Eine Mutter aus Stuttgart berichtet.











Für eine Mutter aus Stuttgart ist der neue Potenzialtest, der unabhängig von den Noten in der vierten Klasse zum Besuch des Gymnasiums berechtigen soll, nur eine Farce. Sie möchte anonym bleiben, um ihren Sohn zu schützen. Er hat eine diagnostizierte Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Den für das Gymnasium erforderlichen Notendurchschnitt hat er mit einer 2-3 und einer 3 plus in Mathe und Deutsch knapp verpasst. Notwendig ist dafür in den beiden Hauptfächern ein Durchschnitt von 2,5 oder besser. Zudem dürfen die Kinder in keinem der Fächer schlechter als 3,0 sein.